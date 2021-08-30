Бишкек, , 15:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил по телефону президента Киргизии Садыра Жапарова с наступающим 30-летним юбилеем Киргизской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 30 августа.

Садыр Жапаров President.kg

Жапаров поблагодарил Эрдогана и поздравил его с днем победы в битве при Думлупинаре, которой в 1922 году завершилась война между Турцией и Грецией.

Также он выразил благодарность за открытие памятника Манасу в столице Турции, которое запланировано на 31 августа, подчеркнув, что «это имеет большое символическое значение для Киргизии».

Также главы двух стран затронули тему помощи в восстановлении домов, поврежденных в ходе недавнего вооруженного конфликта между таджикскими военными и киргизскими пограничниками на границе Киргизии с Таджикистаном.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии.

Таджикские военные активно использовали не только стрелковое вооружение — автоматы и пулемёты, но также гранатомёты, миномёты. Таджикские боевые вертолёты обстреляли несколько административных зданий на киргизской территории неуправляемыми ракетами.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии были вынуждены эвакуироваться из зоны боевых действий.