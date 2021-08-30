Сингапур, 30 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Рост продаж электрокаров на мировом рынке за первое полугодие 2021 года составил 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Canalys.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Больше всего электрифицированных моделей автомобилей было продано в первом полугодие 2021 года в Китае и Европе. На китайском авторынке за отчетный период было продано 1,1 млн электромобилей, на авторынке Евросоюза — 1 млн электрокаров. Продажи электромобилей на рынках Китая и Евросоюза составили 87% от всех продаж электрокаров во всем мире.

Всего на мировом авторынке, по данным компании Canalys, за шесть месяцев 2021 года было реализовано 2,6 млн электрокаров.

На рынке электромобилей США в первом полугодии 2021 года было продано 250 000 электромобилей, что составляет всего 3% от проданных новых автомобилей.

Напомним, продажи электромобилей американской компании Tesla в Китае в июле 2021 года сократились на 69% в сравнении с предыдущим месяцем.

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