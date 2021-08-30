Ставрополь, 30 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отменили празднование традиционных дней городов, сел и самого субъекта РФ. Причиной стала не улучшающаяся ситуация с коронавирусом, сообщили в пресс-службе губернатора края.

Ставрополь.рф Ставрополь. Празднование Дня города и Дня края. 2015

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О решении отменить празднование, которое обычно проходило в сентябре, объявил 30 августа губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

«Празднование дней сёл, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом», — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

По словам губернатора, высвободившиеся денежные средства, которые должны были пойти на устройство праздников, будут направлены на лечение больным детям. Поручение о подготовке предложений по направлению сэкономленных средств на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом отдал минздраву и минфинансов Владимир Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиров запустил опрос среди подписчиков своей страницы в Instagram о необходимости празднования дней городов и сел в 2021 году.

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