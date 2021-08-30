Москва, 30 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Все регионы России сообщили о полной готовности обеспечивать бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания профильной комиссии Совета законодателей.

Екатеринбург.рф Школьное питание

«Все субъекты РФ сообщили о полной готовности обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в полном объеме. Хотя, как вы помните, у субъектов есть срок до 2023 года для осуществления мероприятий по поэтапному обеспечению», — сказала Яровая.

Большинство субъектов Российской Федерации информируют, что в период подготовки школ к началу нового учебного года проведены необходимые мероприятия по обновлению пищеблоков школьных столовых и технический контроль оборудования, добавила парламентарий.

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