Москва, 30 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Вводить ограничения на работу секций дополнительного образования в Москве не планируется. Об этом на пресс-конференции в столице 30 августа заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Никаких ограничений по кружкам и секциям не вводится», — сказала Ракова.

В то же время группы дополнительного образования будут стараться организовать таким образом, чтобы они состояли из учащихся одного класса или параллели, минимизируя тем самым контакты учащихся школ.