Стэнфорд, США, 30 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Ученые из Стэнфордской лаборатории виртуального взаимодействия с людьми считают, что использование виртуальной реальности (VR) может стать ключом к решению проблемы изменения климата. Об этом сообщает информационный портал SCREENRANT.COM 30 августа 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Ученые решили использовать VR в надежде на то, что она может изменить поведение людей по отношению к климату. Стэнфордская лаборатория виртуального взаимодействия с людьми была основана в 2003 году, и некоторые из её предыдущих работ посвящены интеграции VR в образовательный процесс, использованию VR для усиления эмпантии пользователей и для изучения психологии дополненной реальности.

Лаборатория сотрудничает с учёными, занимающимися проблемами водных ресурсов, поэтому её разработки, в первую очередь, направлены на улучшение состояния окружающей среды и океана и на получение знаний о том, как противостоять климатической чрезвычайной ситуации. Исследование состоит из попыток найти наиболее увлекательный способ информировать население о климате, начиная со школьной скамьи, а также увидеть, как различные уровни погружения в соответствующую VR влияют на эмоциональный и когнитивный процесс. Один из способов добиться этого — полностью виртуально погрузить пользователя под воду, сопровождая это погружение рассказами о влиянии изменения климата на океан.

У другой группы ученых были есть альтернативная идея о том, как бороться с изменением климата с помощью виртуальной реальности.

Адъюнкт-профессор докторантуры Колумбийского университета по планированию и сохранности архитектуры Ванесса Кейт подробно рассказывает о системе VR под названием MMORPG, которая имитирует мировую постклиматическую катастрофу. Игра ставит перед пользователем задачу использовать различные новейшие технологии для защиты различных городов от надвигающихся климатических катаклизмов. Игрок зарабатывает очки и выбирает различные уровни игры. Ванесса Кейт считает, что такой подход сделает борьбу с изменением климата менее пугающей.

Хотя эти исследования и разработки направлены на осознание изменений окружающей среды, особенно молодежью, в последнем отчете МГЭИК прямо говорится, что через 20 лет мир столкнется с климатической катастрофой.

Напомним, что межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) опубликовала 9 августа 2021 года алармистский климатический доклад, в котором говориться, что деятельность человека оказала необратимое воздействие на окружающую среду. Представители ООН даже назвали текущий климатический кризис «красным кодом человечества».