Джакарта, 30 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объявит о продлении ограничений по коронавирусу на Яве и Бали, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Правительство объявит, будут ли введены новые ограничения по коронавирусу на Яве и Бали.

Власти Индонезии шесть раз продлевали действие ограничений по коронавирусу. Последний раз ограничения продлили до 30 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5436 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 5436 носителей коронавируса