Приштина, , 15:39 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти потребовал, чтобы Сербия открыла государственные архивы и опубликовала информацию о лицах, пропавших без вести в Косово и Метохии во время конфликта в 1998—1999 гг.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Об этом Курти заявил 30 августа после того, как вместе с президентом Косово Вьосой Османи положил венки на мемориал, посвященный без вести пропавшим лицам.

По словам Курти, так как «все преступления в Косово были совершены по приказу государственного аппарата, и информация о судьбе пропавших без вести находится в государственных архивах». Курти добавил, что не будет продвижения в диалоге с Белградом, пока эта информация не будет опубликована.

«Сербия отказывается признать эти факты, так как убийства албанцев совершил государственный аппарат», — процитировал слова Курти косовский портал «Экономика онлайн».

Напомним, что новый раунд переговоров между делегациями Белграда и Приштины в Брюсселе намечен на 7 и 8 сентября. Вопрос судьбы лиц, пропавших без вести, был одним из главных на повестке дня предыдущей встречи.