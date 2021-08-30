Москва, 30 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Уровень готовности Тверской области к 1 сентября высокий, как с точки зрения материально-технического состояния зданий, так и с точки зрения уровня вакцинации педагогов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 30 августа сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

«Уровень готовности высокий. Тоже хочу поблагодарить Минздрав и Минпром за прививочную кампанию, за поддержку вакцинации, потому что мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, попросили всех учителей максимально провакцинироваться. Очень хорошо откликнулись, у нас уже больше половины муниципалитетов, практически 75 процентов, где учителя превысили порог 65−70 процентов вакцинации». — доложил Руденя.

Он также сообщил, что фактически завершены ремонтные работы в учебных учреждениях, завершен ремонт санитарных комнат, приведены в порядок пришкольные территории.

«И программа, которую мы хотели со следующего года начать, если такая возможность будет к Федерации обратиться, это программа ремонта фасадов», — сказал Руденя.

Губернатор также сообщил, что в 2021 году в Тверской области реализуют пилотный проект по приведению в порядок десяти пришкольных стадионов, причем количество рассчитывают увеличить.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор отдельно сообщил президенту о темпах вакцинации. По его словам, наиболее популярна у жителей вакцина «Спутник V».