Тверская область готова к 1 сентября – губернатор доложил Путину
Москва, 30 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Уровень готовности Тверской области к 1 сентября высокий, как с точки зрения материально-технического состояния зданий, так и с точки зрения уровня вакцинации педагогов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 30 августа сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Он также сообщил, что фактически завершены ремонтные работы в учебных учреждениях, завершен ремонт санитарных комнат, приведены в порядок пришкольные территории.
Губернатор также сообщил, что в 2021 году в Тверской области реализуют пилотный проект по приведению в порядок десяти пришкольных стадионов, причем количество рассчитывают увеличить.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор отдельно сообщил президенту о темпах вакцинации. По его словам, наиболее популярна у жителей вакцина «Спутник V».