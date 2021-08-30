Астана, 30 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Сотрудников МЧС Казахстана, тушивших пожар на военных складах в Жамбылской области, не предупредили, что там может быть взрыв. Об этом 30 августа в интервью агентству BaigeNews рассказал пострадавший от взрыва пожарный Асыл Мухамбетжанов.

(сс) Rachealmarie Взрыв

«По прибытии на место я спросил, кто у них старший, мне указали то ли на старшего лейтенанта, то ли на майора. Тот подтвердил, что является старшим. И я спросил у этого человека, есть ли здесь что-то, что может взорваться. Он заверил, что ничего, что может взорваться, нет», — сказал Мухамбетжанов.

Он отметил, что потом переспросил про возможность взрыва на складах и снова получил отрицательный ответ. По мнению пожарного, это якобы стало причиной того, что многие тогда погибли.

Напомним, пожар на воинских складах Жамбылской области Казахстана привёл к взрывам. От них пострадали более 100 человек, 14 — погибли. В том числе погибли пять сотрудников МЧС. По данному инциденту ведётся следствие.