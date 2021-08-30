Салехард, 30 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 30 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 117 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 30 августа 47 454 заражения коронавирусом. Выздоровел 45 471 человек, 612 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).