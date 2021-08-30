Москва, 30 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Для профилактики распространения коронавируса в учебных заведениях Москвы будет предпринят ряд мер. Об этом 30 августа во время пресс-конференции сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Мы надеемся, что весь год у нас пройдет в очном режиме. Базовые меры — для всех термометрия на входе сохранится. Как дети, так и учителя с температурой и признаками ОРВИ в здание образовательного учреждения допускаться не будут», — сказала Ракова.

По её словам, как и в 2020 году в школах будет соблюдаться принцип максимального разведения потоков учащихся. Также за каждым классом будет закреплен свой кабинет.

«Дети передвигаться по школе будут минимально и это кабинеты со специальным оборудованием — физика, химия», — добавила вице-мэр.