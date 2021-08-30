Чикаго, США, 30 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст, выпустивший накануне свой новый полноформатный альбом «Donda, заявил, что релиз пластинки был не согласован с лейблом, информирует портал NME.

Jason Канье Уэст

Рэпер написал об этом в социальных сетях, утвердив, что Universal Music, компания Def Jam Recordings и собственный музыкальный лейбл Уэста G. O. O. D. выпустили альбом без его одобрения. «Universal выпустила мой альбом без моего одобрения», — написал он в инстаграм, прежде чем добавить, что компания якобы «заблокировала» трек «Jail, Pt. 2», его новый совместный трек, в котором фигурируют DaBaby и Мэрилин Мэнсон.

Новая пластинка исполнителя вышла 29 августа и включил в себя 27 новых песен, но до этого претерпела три переноса, а также три масштабные онлайн-презентации. К записи альбома свою руку приложили такие исполнители, как JAY-Z, Travis Scott, The Weeknd, Kid Cudi, Pusha T, Lil Baby и Ариана Гранде.