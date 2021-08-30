Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд внес приговор уроженцу Дагестана, обвиняемому в организации террористического сообщества и участии в нём. Ближайшие 5,5 лет он должен провести в колонии особого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 30 августа.

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Следствием и судом установлено, что террористическая ячейка была организована в калмыцкой колонии в середине 2013 года. Участники преступного сообщества распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, публично оправдывали терроризм, спонсировали боевиков, вовлекали в ячейку других заключённых.

Среди тех, кто обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал занятия по экстремистской литературе, оказался Роберт Э. Уголовное дело в его отношении слушалось судом в особом порядке, так как с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ему назначено пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия была разоблачена террористическая ячейка, в состав которой входили более сотни осуждённых. Было возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц. Организатором ячейки в течение нескольких лет являлся уроженец Республики Дагестан, который отбывал наказание в колонии за незаконный оборот оружия. Руководство колонии, считают следователи, оказывало преступникам общее покровительство.