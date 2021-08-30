Москва, 30 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Предложение Ассоциации туроператоров России начать открывать границы для поездок туристов и не дожидаться окончания пандемии коронавируса поддержали ведущие туристические ассоциации Европы и Азии, сообщили в АТОР.

Туризм — лучший отдых! Советский плакат

Для этого АТОР предлагает выработать взаимоприемлемые общие для всех стран стандарты в рамках Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO). Ассоциация просит включить в перечень направлений деятельности UNWTO вопрос унификации правил въезда для различных категорий туристов.

В обращении АТОР к UNWTO подчеркивается, что каждый человек должен иметь возможность свободно путешествовать по миру, АТОР предлагает взаимно признать все имеющиеся в мире вакцины от COVID-19 и выступает за внедрение и взаимное признание странами стандартов Safe Travel.

ИА REGNUM ранее сообщало, 45% экспертов Всемирной туристской организации (UNWTO) прогнозируют улучшение ситуации в туристическом секторе в 2021 году.

Читайте подробнее: UNWTO: на полное восстановление туризма понадобится четыре года