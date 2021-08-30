Токио, 30 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Российский бегун Антон Прохоров завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В забеге на 100 метров Прохоров преодолел дистанцию за 12,04 секунды.

Соревнования проходили в классификации Т63, в которой выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза.

Сборная России поднялась на третье место в зачёте Параолимпийских игр. На счету российских спортсменов 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды. Лидирует сборная Китая (54−35−30), второй идёт команда Великобритании (25−20−22), на четвёртом месте — команда США (17−19−12).

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