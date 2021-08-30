Москва, 30 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В ближайшее время в России темпы роста торгового оборота существенно замедлятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал информацию о том, что в I квартале 2021 года в РФ больше чем на 10% вырос оборот розничной торговли.

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«Наибольший абсолютный рост отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то есть в регионах с высоким уровнем экономического развития и, соответственно, высоким уровнем доходов населения, — сказал Каленов. — К ним добавляется также Краснодарский край, с резко возросшим в этом году турпотоком. В ближайшее время с учетом уменьшения эффекта низкой базы темпы роста торгового оборота существенно замедлятся. Промышленность же продолжит восстанавливаться по мере увеличения спроса, влиять на который по-прежнему будет коронавирус, а также уровень доходов населения».

По его словам, наиболее хорошо себя ощущают фармацевтика, целлюлозно-бумажная промышленность, производство нефтепродуктов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, за счет чего так бурно восстанавливается розничная торговля.