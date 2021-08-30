Экономист объяснил, за счет чего в РФ растут обороты розничной торговли
Москва, 30 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В России высокие темпы роста розничной торговли в первую очередь объясняются эффектом низкой базы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ оборот розничной торговли в России в I квартале 2021 года вырос на 10,2%.
«Этот год характеризуется постепенным восстановлением экономики после коронавирусных последствий. Предыдущий 2020 год, особенно II его квартал, был самым тяжелым для российских предприятий. Коронавирус ощутимо ударил по всем секторам, однако в большей степени пострадала сфера услуг, к которой относится и торговля. Соответственно, такие высокие темпы роста розничной торговли объясняются в первую очередь эффектом низкой базы, то есть крайне низкими стартовыми показателями», — сказал Каленов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика России восстанавливается неоднородно.