Москва, 30 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В России высокие темпы роста розничной торговли в первую очередь объясняются эффектом низкой базы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ оборот розничной торговли в России в I квартале 2021 года вырос на 10,2%.

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«Этот год характеризуется постепенным восстановлением экономики после коронавирусных последствий. Предыдущий 2020 год, особенно II его квартал, был самым тяжелым для российских предприятий. Коронавирус ощутимо ударил по всем секторам, однако в большей степени пострадала сфера услуг, к которой относится и торговля. Соответственно, такие высокие темпы роста розничной торговли объясняются в первую очередь эффектом низкой базы, то есть крайне низкими стартовыми показателями», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика России восстанавливается неоднородно.