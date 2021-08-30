Москва, 30 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Присвоить почётное звание «Города воинской славы» городу Бологое Тверской области попросил губернатор Игорь Руденя от имени жителей на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба Кремля На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

«Хотел обратиться от лица жителей Тверской области по городу Бологое. Этот город — единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который не был занят фашистами, внес огромный вклад в победу: Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт — это все снабжалось через город Бологое», — сказал Руденя.

Он добавил, что подготовлено соответствующее обращение, пройдены все инстанции. В частности, получено заключение Академии наук.

«Это единственный город, который в 1980-х годах был награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Великую Победу. Это те люди, которые действительно ковали победу в тылу, несмотря на бомбежки, несмотря на очень тяжелую ситуацию. Владимир Владимирович, подготовили письмо-поручение, прошу Вас поддержать. Есть комиссия, мы понимаем, что процедура публичная, официальная, чтобы нас поддержали, просьба всех жителей — присвоить звание Города воинской славы», — обратился губернатор.