В Екатеринбурге появится Музей оружия по проекту британского архитектора
Екатеринбург, 30 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. К 300-летию Екатеринбурга в городе создадут Музей оружие по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Об этом заявил на заседании «Совета неравнодушных горожан» мэр Алексей Орлов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Екатеринбург
Здание построит бюро Foster+Partners при активной поддержке Русской медной компании (РМК). До этого Фостер спроектировал здание штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге.
Глава города уверен, что музей станет точкой притяжения горожан и «попадет во все туристические путеводители».
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют открыть Музей истории муниципальной власти.
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