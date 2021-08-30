Екатеринбург, 30 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. К 300-летию Екатеринбурга в городе создадут Музей оружие по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Об этом заявил на заседании «Совета неравнодушных горожан» мэр Алексей Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Здание построит бюро Foster+Partners при активной поддержке Русской медной компании (РМК). До этого Фостер спроектировал здание штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге.

Глава города уверен, что музей станет точкой притяжения горожан и «попадет во все туристические путеводители».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют открыть Музей истории муниципальной власти.

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