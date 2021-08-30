Саратов, 30 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Саратовской области с 2022 года впервые планируют направить 10% регионального дорожного фонда на сельские дороги, заявил губернатор Валерий Радаев.

Ремонт дороги

«Практика муниципальных дорожных фондов показала свою эффективность. Со следующего года впервые будем направлять 10% областного дорожного фонда на дороги внутри сел. В целом это более миллиарда рублей», — отметил он.

По словам Радаева, теперь на местах станут решать какими силами и какие дороги ремонтировать. Профильным министрам поставлена задача детально обсудить с главами поселений данную программу и подготовить соответствующие соглашения по ее реализации. Кроме того, в региональном минтрансе для оперативного взаимодействия с муниципалитетами должны быть назначены кураторы проекта.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 261 км автодорог. Финансирование превысит 6 млрд рублей.

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