Москва, 30 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Москве первым компонентом вакцинировано почти 85% сотрудников учебных заведений. Об этом 30 августа во время пресс-конференции заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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«Система образования очень ответственно подошла к вопросам вакцинации», — заявила чиновник.

На сегодняшний день двумя компонентами вакцины привито 77% сотрудников образовательных организаций, а первым компонентом — 84%, отметила она.

«Это позволяет начать процесс обучения в очной форме с минимальными ограничениями», — сказала вице-мэр.