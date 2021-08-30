Москва, 30 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. С начала ноября 2021 года в РФ начнется очередной цикл роста цен на ряд продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

«Нынешнее падение цен белокочанной капусты, лука, картофеля и ряда других овощей и фруктов носит чисто сезонный характер. Это касается тех овощей и фруктов, для которых наступает период их созревания в открытом грунте, — сказал он. — Падение цен на белокочанную капусту, картофель и некоторые другие овощи будет продолжаться до конца октября. С начала ноября начнется следующий цикл роста цен, который может стабилизироваться к середине декабря».

Напомним, как сообщалось ранее, белокочанная капуста в РФ дешевеет уже вторую неделю подряд.