Москва, 30 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Цифровой юань уже успешно прошёл стадию внедрения — с его помощью совершено более миллиона транзакций для покупки товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала очередное выступление представителей Народного банка Китая против биткоина.

Юань

«Сегодня Центральные банки все больше сосредотачиваются на разработке собственных цифровых валют, — сказала она. — Китай в данном случае лидер. Цифровой юань уже успешно прошёл стадию внедрения, совершено более миллиона транзакций для покупки товаров и услуг. Выпуская свою национальную цифровую валюту, Китай предлагает официальную альтернативу наличным деньгам в цифровую эпоху. Официальная цифровая валюта, в отличие от обезличенного биткоина, станет инструментом для контроля незаконных переводов денежных средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, продолжит ли Китай атаковать позиции биткоина.