Москва, 30 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Китай не прекратит своих попыток вытеснить биткоин с денежного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что представители Народного банка Китая призвали всех «держаться подальше» от биткоина.

BTC Keychain Биткоин

«В Китае проводится жесткое регулирование денежного рынка, — сказала Скрыль. — Денежные потоки находятся под четким контролем государства. Использование биткоина обеспечивает его владельцам анонимность, потому как покупатель криптовалюты обезличен, что делает биткоин популярным средством платежа в «теневой» экономике. Поэтому Китай будет и дальше атаковать биткоин и вытеснять его с денежного рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Народного банка Китая призвали не забывать, что биткоин не подтвержден реальной стоимостью.