Варшава, 30 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Польша 30 августа отправила в Литву 50 полицейских, которые помогут литовским коллегам в сдерживании миграционной волны на границе с Белоруссией. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, передает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В последние недели на литовской границе — на внешней границе ЕС — наблюдается миграционное давление. Эта ситуация аналогична ситуации на нашей границе. Мы должны и хотим поддержать Литву. Они просит нас о поддержке, и мы такую поддержку окажем», — сказал глава польского МВД.

Каминьский также отметил, что польские стражи порядка пробудут в Литве в течение месяца, после чего, в зависимости от ситуации, возможна их ротация.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

В это же время и руководство Литвы заявило о беспрецедентном увеличении числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в республику с территории Белоруссии. По данным ведомства, с начала текущего года в Литву через Белоруссию пыталось проникнуть более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.