Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Циклоны в первые две декады сентября принесут прохладу в Санкт-Петербург. Столбик термометра не поднимется выше +12,9 градусов, сообщил 30 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец и Дворцовая площадь

По словам Колесова, среднемесячная температура будет +11,1 градуса, но понижение от +12,9 гр. до +9,4 гр. произойдет к третьей декаде сентября.

«Прогноз говорит о том, что температура воздуха должна быть близкой к норме, как и месячное количество осадков — от 80 до 120 процентов. Большую часть месяца погоду будут определять циклоны, поэтому большинство дней будут облачными и дождливыми. Это близко к норме, но не очень комфортно», — спрогнозировал синоптик.

В первые пять дней месяца прогнозируется прохладная погода, температура +10…+15 градусов, ночью +5…+10 градусов. Заморозков не ожидается. Затем температура днем немного поднимется до +11…+16 градусов, в отдельные дни до +18…+20 градусов. Преобладающие ночные температуры во второй декаде будут немного ниже, в отдельные дни до +2…+7 градусов.

«По бабьему лету пока не могу ничего сказать. По последним годам бабье лето смещалось на октябрь. Все может быть», — добавил Александр Колесов.