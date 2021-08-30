Северодвинск, Архангельская область, 30 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. На Севмаше утвердили блочно-модульную концепцию строительства подводных лодок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, предполагается, что результатом внедрения концепции станет снижение стоимости строительства заказов, а сокращение стапельного периода позволит диверсифицировать производство, разместив на освободившихся стапельных местах заказы гражданского и двойного назначения.

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«Одно из преимуществ технологии — равномерная загрузка мощностей при формировании производственных программ за счет перераспределения значительного объема монтажных, электромонтажных, регулировочных, пусконаладочных работ и испытаний со стапельных мест во вновь создаваемый цех», — сообщили в пресс-службе.

Для внедрения блочно-модульного метода строительства подлодок на Севмаше идет техническое перевооружение производства. Окончание всех работ ожидается в 2031 году.

Справка:

АО «Производственное объединение «Севмаш» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Выполнение государственного оборонного заказа — основное направление деятельности предприятия.