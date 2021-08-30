Москва, 30 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Владельцы машин в России в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой покрышек для автомобилей и мототехники. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экспертов автомобильной отрасли.

(сс) jarmoluk Шины

Так, по словам автоэксперта Константина Лигачева, в настоящее время существует дефицит шин для некоторых моделей мототехники. Причиной этого являются приостановка или снижение выпуска покрышек из-за пандемии.

Кроме того, в связи с началом осенне-зимнего сезона произойдет рост спроса на шины. По мнению Лигачева, автомобилистам стоит поторопиться с покупкой покрышек.

«Октябрь-ноябрь, главное — не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет», — сказал он.

Ещё один эксперт — вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отметил, что стоит ожидать подорожания «резины».

Ранее в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) сообщили о том, что с начала осени до конца 2021 года цены на автомобили в России вырастут не менее чем на 5%.

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