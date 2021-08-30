Москва, 30 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Перед началом нового учебного года ситуация с распространением коронавируса в Москве заметно улучшилась. Об этом 30 августа во время пресс-конференции заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас стабильная ситуация с распространением коронавируса», — сказала Ракова.

По её словам, в городе снижается как уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и непосредственно число заболевших.

«Перед 1 сентября мы имеем благоприятную ситуацию», — заявила вице-мэр.