Стокгольм, 30 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. За прошедшую ночь в Стокгольме произошли четыре перестрелки, в результате которых пострадали два человека. Один из них вскоре скончался от полученных ранений. В свою очередь в письменном комментарии в редакцию газеты Expressen от 30 августа министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг назвал произошедшее «ужасными» событиями.

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«Мы знаем, что эту тенденцию можно переломить. Мы наблюдали подобное в других странах, но также и в Мальмё (самый южный лен Швеции — прим. ИА REGNUM), который всего несколько лет назад возглавлял список по числу перестрелок», — написал Дамберг.

Однако представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форсселл считает, что правительство и Дамберг делают недостаточно.

«Я не сомневаюсь в его благих намерениях. Но очевидно, что правительство зашло в тупик», — заявил политик в интервью газете.