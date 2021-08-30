Нью-Дели, 30 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Почти 70 человек, более половины из которых — дети, скончались от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Таковы данные региональных органов здравоохранения по состоянию на 30 августа.

(сс) Varun Shiv Kapur Индия

В штате зафиксировано 68 смертей от неизвестной болезни, в 40 случаях умерли дети. По меньшей мере 12 детей скончались за минувшие сутки.

Число смертельных случаев неточное, отмечает агентство PTI, так как местный департамент здравоохранения не учитывает умерших дома и в частных клиниках.

Вирусная лихорадка распространяется в западных районах штата. Больше всего случаев заболевания — в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Врачи отмечают, что заболевание переносят москиты, а распространяется лихорадка из-за несоблюдения санитарных и гигиенических норм.

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