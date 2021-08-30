Бишкек, 30 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Власти Киргизии ведут переговоры с Российско-Киргизским фондом развития о выделении $22,9 млн (около 1,7 млрд рублей) на реализацию проекта строительства гидроэлектростанции «Бала-Саруу» в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Новую мини ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 МВт планируют построить на нижнем бьефе Кировского водохранилища к декабрю 2022 года.

Киргизстанские власти утверждают, что целью этого проекта является не только повышение доходности энергетических компаний, но и развитие экономики страны в целом.

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