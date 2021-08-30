Москва, 30 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. К осени ситуация в экономике США может ухудшиться в связи с ожидаемой третьей волной пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала решение ФРС прекратить стимулирующую денежно-кредитную политику.

США

«Экономический рост США в 2021 году ожидается на уровне 7% и 5% в 2022 году с учетом прогнозов МВФ. В соответствии с этим прогнозом ФРС США принял решение о прекращении некоторых программ по стимулированию денежно-кредитной политики на фоне роста занятости на рынке труда, — сказала Новикова. — К осени ситуация в экономике США может ухудшиться в связи с ожидаемой третьей волной пандемии, что напрямую повлияет на рынок труда страны, а сворачивание стимулов ФРС еще в большей степени может усугубить такое положение. Следовательно, и ВВП страны за 2021 год стоит ожидать все-таки на уровне 4−5%, а не 7%, заявленных ранее экономистами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пик темпов роста американской экономики уже пройден.