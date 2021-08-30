Куала-Лумпур, 30 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Военнослужащие Малайзии арестовали 12 граждан Индонезии за незаконное проникновение в штат Саравак, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Индонезийские граждане пытались незаконно проникнуть в штат Саравак в поисках работы.

В Малайзии задержали, в частности, шестерых мужчин, двух женщин и семилетнюю девочку. Граждане Индонезии признались, что въехали в Малайзию в поисках работы.

Всех задержанных доставят в полицейские участки, а затем депортируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5436 случаев заражения коронавирусом.