Москва, 30 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Новые социальные выплаты пенсионерам — это очень существенные меры поддержки и стимулирования в масштабах российского бюджета — порядка 18% его планируемого дефицита и 0,4% планировавшегося при принятии бюджета размера ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«В то же время уже сейчас понятно, что российская экономика восстанавливается существенно быстрее, чем предполагалось, и доходы бюджета значительно превысят запланированные.

Опять же на фоне вливаний, которые делают в рамках антикризисных программ другие страны, а в США, напомним, они исчисляются триллионами долларов, и это не считая сохранения низкой учетной ставки и действующей программы выкупа облигаций, $7,5 млрд — это довольно скромная мера поддержки экономики.

Такая поддержка не должна вызвать излишнего ускорения инфляции в России, но поддержит потребительский спрос», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные антикризисные меры обойдутся Российскому государству в 450−500 млрд рублей, более 90% этих средств пойдёт на выплаты пенсионерам.

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