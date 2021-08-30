Киев, 30 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Нынешняя власть Украины фактически отторгает часть населения из государства, что в свою очередь может привести к расколу территории, то есть Украина может сохраниться в этом формате «Анти-Россия», но с меньшей территорией.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Деревянные идолы

Об этом пишет в статье «Какой может быть Украина?» глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, анализируя все риски, которые существуют в стране и предлагая план выхода из нынешнего кризиса.

Политик подчеркивает — то, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведет к распаду страны.

«И если это один народ, то и последствия существования этого одного народа могут быть такими, о которых говорит Зеленский. Который предлагает русским, русскоязычным покинуть страну и переехать в Россию… А господин Порошенко говорит — мне по барабану те, которые не согласны с одним языком, с движением в НАТО, с движением в ЕС… ему просто это по барабану… Украина должна разобраться в том, что она сегодня собой представляет. Украина должна осознать, умные люди, которые должны формировать точку зрения сегодняшнего дня, критические оценки того, что происходит и того, что должно происходить в нашей стране наше будущего, они должны анализировать ситуацию, при которой сегодня страна, созданная из многих частей, территорий, которые когда-то вместе с людьми входили в другие государства, должны быть защищены в своих правах и свободах», — пишет политик.

Медведчук объяснил, что идеология «Анти-России» разрушает украинское государство, опускает его «даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы».

«Племенем управлять легче: тех, кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняют, как это сегодня показывает президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации — обязательный пункт наших горе-реформаторов», — отметил он.

Лидер ОПЗЖ заявил, что политика власти должна быть ориентирована на интересы большинства и на национальные интересы, а если такая политика, которую проводит Зеленский будет продолжена, то никакого продвижения в сторону улучшения ситуации в стране не будет.

«Если мы не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего… Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина, как страна, счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может», — резюмирует Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в своё статье, посвященной Украине, президент России Владимир Путин заявил, что страну втянули в «опасную геополитическую игру» и по сути превратили в проект «анти-Россия». Этот тезис до сих пор интенсивно обсуждается в политических и экспертных кругах Украины. Например, известный политолог Михаил Погребинский считает, что при продолжении нынешней политики в составе Украины могут остаться только те территории, где в той или иной мере соглашаются с политикой гомогенизации — то есть на западе и частично в центре.В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя российскими гражданами, переезжать в Россию.