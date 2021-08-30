Элиста, 30 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Калмыкии ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся напряжённой. Противостоять угрозе и защитить себя и своих близких можно только с помощью прививки. Об этом в ходе прямой линии с жителями сообщил глава республики Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Для формирования коллективного иммунитета до 1 ноября нужно привить 165 тыс. жителей Калмыкии. На сегодняшний день мы привили 70 тыс. человек. С точки зрения обеспечения вакцинами и у нас всё в порядке, мы обеспечены на 100%, к нам поступило более 66 тыс. комплектов разной вакцины», — сказал Хасиков.

Глава Калмыкии также отметил, что в регионе в достаточном количестве развёрнуты стационарные пункты вакцинации. Работают выездные прививочные бригады.