Брюссель, 30 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Наиболее высокие цены в Европе на алкогольные напитки зафиксированы в Норвегии, где их уровень оказался на 151,2% выше среднего по Евросоюзу. Об этом 30 августа сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Алкоголь

Отмечается, что специалистами агентства были изучены данные по 37 европейским странам.

Также указывается, что следом за Норвегией идет Исландия (цены на 139,4% выше средних по ЕС), Финляндия (на 92,7%), Ирландия (на 80,7%) и Швеция (на 65,7%). При этом наиболее низкие цены на алкоголь в Венгрии (уровень цен ниже среднего в ЕС на 27,3%), Румынии (на 26,2%) и Болгарии (на 19,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа кардиологи из Великобритании обнаружили, что употребление алкоголя и курение в возрасте от 17 до 24 лет значительно повышают жёсткость артерий, что является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний.