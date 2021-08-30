Москва, 30 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Смена руководства Молдавии не должна привести к изменениям политики в отношении к русскому языку в стране. Об этом заявил 30 августа уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев РИА Новости.

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Он отметил, что власть в Молдавии сменилась «эволюционным» путём. В таких случаях, обычно, не происходит кардинальной смены государственных устоев.

«На данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии. Русский язык остается достаточно распространенным и используемым в Молдавии», — сказал Лукьянцев.

Представитель российского МИД добавил, что в Молдавии 15% населения считают русский язык родным, а до 80% жителей понимают и используют русскую речь.

Напомним, в декабре 2020 года президентом Молдавии стала Майя Санду, которая признала, что имеет румынское гражданство. Она добилась проведения досрочных выборов в парламент республики в июле. В результате этого большинство в законодательном органе получила основанная Санду партия «Действие и солидарность».