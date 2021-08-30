Пенза, 30 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В преддверии Дня знаний сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области проинспектировали на безопасность образовательные учреждения.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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По информации пресс-службы регионального ведомства, росгвардейцы проверили исправность установленных в учебных учреждениях систем тревожной сигнализации, работу камер видеонаблюдения, а также инженерно-техническую укрепленность объектов.

Отмечается, что группы задержания вневедомственной органы задействуют в местах проведения торжественных линеек 1 сентября. Личный состав будет нести службу с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Сотрудников обеспечат индивидуальными средствами защиты, проведут дезинфекцию транспорта и термометрию.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в период проведения мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, содействие в обеспечении охраны общественного порядка органам внутренних дел окажут 67 членов народной дружины.

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