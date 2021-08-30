Сеул, 30 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США отслеживают ядерную и ракетную деятельность КНДР. Об этом 30 августа сообщила представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу, комментируя доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится о возможном возобновлении работы северокорейского ядерного реактора.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Представитель министерства отметила, что Сеул и Вашингтон прилагают совместные усилия в рамках двустороннего альянса для содействия денуклеаризации Корейского полуострова и достижения прогресса в межкорейских отношениях.

Однако о подробностях совместной деятельности Ли Чжон Чжу не сообщила.