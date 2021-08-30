Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Москва, 30 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Москве ситуация с COVID-19 является одной из лучших среди регионов РФ, заявил 30 августа мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что еженедельно столичные власти видят «падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов».
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При этом Собянин подчеркнул, что проблема не исчезла, необходимо тщательно мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры.
Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1424. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице составило 1 566 376.
На данный момент оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 312 человек.