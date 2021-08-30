Москва, 30 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Москве ситуация с COVID-19 является одной из лучших среди регионов РФ, заявил 30 августа мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что еженедельно столичные власти видят «падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов».

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При этом Собянин подчеркнул, что проблема не исчезла, необходимо тщательно мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1424. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице составило 1 566 376.

На данный момент оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 312 человек.