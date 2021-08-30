Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Два первых месяца лета 2021 года установили новые рекорды по количеству солнечных дней и максимальных температурных значений в Санкт-Петербурге, сообщил 30 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад, вид с вертолёта

По данным специалиста, в июне пять раз перекрывались максимумы для этого дня за все годы наблюдений — 19, 20, 21, 22 и 23 числа. Температура воздуха в эти дни доходила до +30,8 градусов — это минимальный экстремум, и даже до +35,9 градусов — максимальный экстремум минувшего июня, который стал вторым значением за весь ряд наблюдений в Петербурге.

«Июнь был самый жаркий месяц лета. До этого самым жарким был 1999 год, температура на 4,9 градуса превышала климатическую норму, в нынешнем июне превысили норму на 5,8 градуса», — сообщил синоптик.

В июле температура воздуха в среднем была +23,1 градуса, это на 5,4 градусов выше нормы.

«В июле не получилось перекрыть общего рекорда, который наблюдался 2010 году, так как было небольшое понижение, которое сбило повышение воздуха. Разница с жарким июлем 2010 года получился в один градус», — подытожил Колесов.

Ближе к норме оказался август, он был лишь на 0,7 выше нормы. Похолодание, которое наблюдалось в 20-х числах последнего месяца лета, сказалось на общих итогах месяца. Кроме того, в августе было много осадков, особенно в первые дни.

«Лето оказалось самым теплым за весь ряд наблюдений. До недавнего времени таким считалось лето 1972 года, с температурой 20,1 градусов. Даже в 2010 году, за счет июня и второй половины августа, мы не могли перекрыть рекорд 1972 года. А лето 2021 года за счет июня и июля оказалось самым жарким», — заметил специалист.

Что касается количества осадков, то в этом году их выпало в пределах нормы. В июне выпало 22 мм, в июле чуть больше — 48 мм. В августе, за счет первых дождливых дней, выпало 134 мм осадков, что составило 166% от нормы. Как заметил Александр Колесов, это небольшие значения.

Очередной рекорд был установлен по количеству солнечных часов. В этом году петербуржцы как никогда радовались солнцу — 864,5 часов. Этот показатель побил рекорд 2002 года, в котором солнце светило 860 часов.