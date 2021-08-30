Москва, 30 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. 2020 год стал одним из самых лучших годов в истории для российского сельского хозяйства, особенно для отрасли зерновых культур, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Agrobk.ru Пшеница

«Общий урожай составил 133,5 млн тонн. Доходы аграриев побили все рекорды, несмотря на то, что для снижения роста внутренних цен российские власти ввели экспортные квоты на экспорт зерна. Вывоз пшеницы по итогам сезона 2020−2021 гг. оказался выше среднего показателя за последние пять лет и составил 37,5 млн тонн.

Сейчас уборочная кампания в 45 субъектах России входит в завершающую стадию. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, урожайность зерновых культур ожидается ниже 125 млн тонн, причем по пшенице в этом году составят около 77 млн тонн, что ниже прошлогоднего.

Особенностью 2021 года является снижение урожайности зерновых культур по сравнению с 2020 годом, несмотря на увеличение их посевной площади. Ожидания сравнительно низкого по отношению к прошлому году урожая, подталкивают вверх мировые цены на российскую пшеницу.

В августе уже биржевые цены на российскую пшеницу приблизились к 300 долларов за тонну, что является достаточно высоким ценовым показателем. На мировой уровень цен оказывают также влияние такие факторы как низкая урожайность пшеницы в США и Канаде неблагоприятные прогнозы урожая в Западной Европе.

В складывающейся обстановке правительство РФ сфокусировалось на экономических инструментах снижения влияние роста мировых цен на внутренние цены, а также на адресных мерах поддержки производителей зерновых культур в регионах.

Для этого оно применяет такие инструменты регулирования зернового рынка как экспортных квоты, так и плавающие экспортные пошлина (зерновой демпфер), где используемая для этих целей ставка зависит от мировых цен на зерно.

Этот позволяет обеспечить внутренние потребности страны, снизить закупочные цены для мукомольных предприятий и предприятий агрокомплекса по выращиванию птицы, использующих традиционные корма на основе зерновых культур и продуктов их переработки, обеспечить возврат полученных от экспортных пошлин средств на субсидирование сельхозпроизводителей и сохранить их экспортный потенциал.

Что и наблюдается при анонсирования ближайшего роста экспортной пошлины на пшеницу с 1 сентября 2021 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 сентября 2021 года за экспорт 1 тонны пшеницы начнут взимать пошлину в размере $39,40.

Читайте также: Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до $39,40