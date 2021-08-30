Киев, , 15:04 — REGNUM Изменение даты переговоров президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского совершенно не влияет на формат визита, актуальной остается встреча в расширенном составе делегаций и президентов с глазу на глаз.

Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

Об этом заявил 30 августа спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии «Укринформу» (государственное информагентство).

По словам Никифорова, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским вылетела в США уже сегодня, а вернется в воскресенье, 5 сентября. Также он подчеркнул, что украинская сторона восприняла просьбу Вашингтона об очередном переносе встречи Зеленского и Байдена «с абсолютным пониманием» и поддерживает американских партнеров.

«Перенос даты связан с просьбой американской стороны, потому что 31 августа истекает срок, который дан на эвакуацию людей из Афганистана. Понятно, что сейчас вопросы безопасности очень критичны, и очевидно, что американская сторона хочет уделить как можно больше внимания вопросам эвакуации граждан», — сказал представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что в украинских социальных сетях уже обсудили новость о том, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским перенесена на 1 сентября, при том, что ранее дата встречи переносилась с 30 на 31 августа, и пришли к выводу, что «сразу видно, кто хозяин!».