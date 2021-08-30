Элиста, 30 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе прямой линии с жителям республики рассказал, как начнётся учебный год в регионе. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, состоится в ограниченном формате.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Всего в новом учебном году мы ожидаем в школах около 35,5 тыс. ребят. Учебный процесс будет в очном формате с соблюдением всех норм для недопущения распространения коронавирусной инфекции», — сказал Хасиков.

По словам главы Калмыкии, школьная линейка 1 сентября состоится во всех школах республики, однако её участниками станут только первоклассники и ученики 11-х классов. Праздник будет проведён на открытом воздухе и при строгом соблюдении всех санитарных требований.