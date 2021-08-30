Москва, 30 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Во время оформления ипотечного кредита свыше 50% жителей РФ ориентируется на процентную ставку и еще 40% — на известность бренда кредитора. Это 30 августа следует из данных опроса компании Online-Ipoteka, результаты которого приводит РИА Новости.

Ипотека

Отмечается, что в августе Online-Ipoteka провела опрос, в котором приняли участие 2300 совершеннолетних жителей страны.

«Самым популярным критерием отбора при выборе ипотечного кредита для 59% опрошенных является размер процентной ставки, однако 41% опрошенных не считают этот пункт важным для принятия решения», — говорится в сообщении исследователей.

Также указывается, что для 40,8% респондентов важной оказалась известность бренда кредитора, 24,1% опрошенных считают важным наличие низкого первоначального взноса, 21,6% из числа участников опроса руководствуется рекомендациями друзей и знакомых, и еще 20% — скоростью одобрения заявки на ипотеку.

При этом для 14,8% опрошенных важно наличие у себя его дебетовой или зарплатной карты, 14,3% смотрят на рекомендации застройщика при выборе кредитора, еще 12,8% респондентов назвали важными сроки закрытия ипотечной сделки, а также 10,3% ориентируется в этом вопросе на наличие у кредитной организации оформления ипотеки в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что за первые шесть месяцев 2021 года средний срок ипотечных кредитов для российских новостроек увеличился на два года, а для вторичного жилья — на 2,5 года.