Севастополь, 30 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Ремонт в научной библиотеке Севастопольского государственного университета возобновят в 2023 году. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека

В компании пояснили, что сначала проектную документацию нужно существенно изменить. По итогам прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации будут определены затраты на реализацию проектов.

«По библиотеке начало работ планируется в 2023 году», — сообщили в компании ТАСС и добавили, что на 2022 год намечены ремонтные работы в общежитиях вуза на Университетской улице.

Библиотека СевГУ относится в крупнейшим в Крыму, она существует с 1960 года. В 1982 году библиотеку разместили в специальном здании, её фонд сейчас насчитывает около 1,5 млн различных изданий на разных языках. Начавшийся в 2019 году капитальный ремонт приостановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент РФВладимир Путинпоручил помочь вузу с проведением научных исследований.

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