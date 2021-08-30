Степанакерт, 30 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Архцаха Давид Бабаян обвинил Баку в переброске боевиков на территорию Нагорного Карабаха. Это заявление глава карабахского МИД сделал 30 августа в беседе с агентством «Новости Армении».

Арцахпресс Давид Бабаян

«После того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть в Афганистане, часть боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в спешном порядке перебрасывается на оккупированные Азербайджаном территории Республики Арцах», — сказал Бабаян.

Он заявил, что это якобы делается по инициативе Турции, чтобы спасти подконтрольных Анкаре боевиков. Также, по словам Бабаяна, их размещение на территории Нагорного Карабаха создаст угрозу безопасности в регионе, в том числе для России и Ирана.

Кроме того, как отметил глава МИД Арцаха, боевики должны способствовать укреплению позиций Анкары в отношениях с Азербайджаном.

«Турция использует силовые рычаги для того, чтобы «брат» не пересмотрел свои «братские отношения» касательно задачи Анкары», — отметил Бабаян.

Он призвал международные структуры «перепроверить» информацию о переброске боевиков в Нагорный Карабах.